Россиянам рассказали об опасности техники Apple

Решение Apple об анализе данных на всех произведённых компанией устройствах вводит россиян в зависимость от американских законов. Об этом Lenta.ru рассказал гендиректор «Кода безопасности» Андрей Голов.

История с компанией Apple, которая собирается анализировать данные на произведённых ею устройствах по всему миру, — яркий пример цифрового рабства, в котором сегодня оказались россияне, — считает эксперт.

Несмотря на то что в Apple заявили об анализе лишь фотографий, может произойти совсем другая ситуация. Так, алгоритмы несложно перестроить для того, чтобы они изучали другие типы данных, рассказал специалист.

По его словам, Apple сама зависит от законов США и действует в их рамках, однако ставит в такую же ситуацию пользователей техники по всему миру. Из-за этого образуется прецедент, когда американские законы косвенным образом начинают влиять на людей в других странах.

Ранее Apple анонсировала введение нового программного обеспечения для своих устройств для блокировки контента с жестоким обращением с детьми. Пользователи увидели в этом прямую угрозу тайне переписки.