Россиянам рассказали об опасности «синдрома больного здания» Врач Малиновская предупредила об опасности «синдрома больного здания»

Фото: pixabay.com

Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская рассказала «Мосленте», что «синдром больного здания» представляет опасность для человека, так как может привести к серьезным заболеваниям. Эксперт пояснила, что речь идет о термине второй половины XX века, когда у людей в определенных помещениях становилось плохо. Причиной появления кашля, признаков аллергии и головных болей является плесень.

Поиску причин загадочного состояния врачи и ученые посвятили не один год. Было замечено, что при нахождении в конкретном здании или помещении симптомы усиливаются, а вне его — ослабевают, — рассказала Малиновская.

Он отметила, что плесень может оставаться незамеченной в течение длительного времени, вызывая симптомы, которые возникают на фоне попадания плесневых спор в организм — кашель, слезотечение, конъюнктивит и другие признаки аллергии, головные боли, постоянная усталость и быстрая утомляемость.

Дерматолог Ольга Андриянова ранее рассказала, что красные пятна на теле могут свидетельствовать об аллергических реакциях и стрессе. Эксперт отметила, что в качестве аллергенов могут выступить пыль, стиральный порошок, укусы насекомых и продукты питания. Она добавила, что при правильно подобранном лечении пятна могут исчезнуть за более короткий срок.