Россиянам рассказали об опасности просроченных лекарств Терапевт Бурнацкая: прием просроченных лекарств может вызвать поражение внутренних органов

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Лекарственные препараты с истекшим сроком годности представляют особую опасность, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт Светлана Бурнацкая. По ее словам, при длительном хранении препараты меняют свои физические и химические свойства и становятся вредными. Их употребление может вызвать интоксикацию организма, а в некоторых случаях — поражение внутренних органов.

Прием таких лекарственных препаратов может вызвать интоксикацию организма, а в тяжелых случаях — поражение отдельных органов или систем. Например, просроченные капли для глаз или для носа вместо облегчения состояний могут травмировать слизистую, — предупредила Бурнацкая.

Также терапевт предостерегла от лечения с помощью лекарств без назначения врача. Она подчеркнула, что многие препараты следует принимать только в определенной дозировке, уточнить которую без помощи специалиста невозможно.

Ранее стало известно, куда обращаться гражданам по вопросу лекарств с истекшим сроком годности. Эколог Юрий Шевчук заявил, что чаще всего дети находят препараты, которые выкидывают небольшие медицинские учреждения, а не граждане. Эти учреждения обязаны сдавать данные отходы. Для этого заключаются специальные договоры и осуществляется контроль.