Россиянам рассказали об опасности капельниц с железом Врач Устимова: железо крайне токсично для организма

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Капельницы с железом крайне опасны для здоровья человека, поскольку могут вызвать риск развития тяжелых реакций, рассказала «Газете.Ru» терапевт-гематолог Вера Устимова. По словам медика, чтобы избежать побочных эффектов, перед инфузиями необходимо сдать анализы на обмен железа. Только после диагностики врач сможет подобрать необходимую дозу и форму введения препарата — таблетки или капельницы.

Многие пациенты, к сожалению, пропускают этап диагностики, сразу переходя к капельницам как быстрому способу поднять показатели железа в анализах и вернуть бодрость. <...> Но при использовании капельниц пациенту необходимо посещать медицинское учреждение для введения лекарства и проходить более широкий мониторинг лабораторных показателей. И самое главное — все инфузионные (внутривенные) препараты железа так или иначе связаны с риском развития тяжелых реакций, — отметила специалист.

Устимова пояснила, что железо крайне токсично для организма. Свободное железо в кровотоке составляет не более 0,1% от общего запаса в организме, остальное железо хранится в белке ферритине. Поэтому при длительной циркуляции большого количества свободного железа в крови могут возникнуть интоксикация, анафилактоидные реакции, токсическое поражение органов. Кроме того, в организме может понизиться уровень фосфора, недостаток которого в итоге может привести к тяжелому нарушению минерального обмена, эндокринным нарушениям и хрупкости костей.

Ранее врач Елена Малышева рассказала, что дефицит железа в организме может привести к ухудшению памяти и кислородному голоданию. По ее словам, это обусловлено тем, что железо отвечает за перенос кислорода и передачу нервных импульсов в организме. Пациентам, страдающим от железодефицита, рекомендовано сдать анализ на гемоглобин и трансферрин.