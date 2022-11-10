Россиянам рассказали об опасности громкой музыки для мозга Врач Романенко: прослушивание громкой музыки негативно отражается на работе мозга

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Прослушивание громкой музыки может негативно отразиться на работе мозга — жизненно важного органа человека, предупредила врач-кардиолог, терапевт Татьяна Романенко. В беседе с «Москвой 24» она рассказала, что громкие звуки являются раздражителем для мозга, заставляя его перенапрягаться.

Ученые уже давно установили, что у тех, у кого нарушен слух вследствие каких-то причин, заболеваний и травм, нарушается нормальная работа мозга. Не будем также забывать о том, что прослушивание громкой музыки может привести к нарушению слуха, — подчеркнула Романенко.

Эксперт также пояснила, что мозгу необходимо давать небольшой отдых, при этом постоянная лень может плохо сказаться на его работе, поскольку он отвыкает от активности и потом ему уже будет трудно сосредоточиться, вернуться к нормальной жизнедеятельности.

Ранее автор The Telegraph Роза Сильверман, ссылаясь на данные ученых, заявила: здоровье человеческого мозга может быть тесно связано с состоянием кишечника. По ее словам, микробиом больного человека отличается от здорового. Так, у людей с болезнями Альцгеймера и Паркинсона в кишечнике было выявлено повышенное содержание бактерий, которых нет у обычного человека. Как отмечалось, группа ученых определила основные виды бактерий, присутствующих в кишечниках у людей с болезнью Паркинсона. Всего их было найдено около 100 видов. Затем 14 пациентам ввели в организм жидкий пробиотик, в то время как другим 12 дали плацебо. Спустя время у первой группы увеличилось количество хороших бактерий, в то время как у второй группы не поменялось ничего. Как признались люди с заболеваниями, после пробиотика они стали легче ходить.