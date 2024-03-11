Россиянам рассказали об опасности антипригарного покрытия на посуде Доцент Быстров: через царапины на посуде в организм попадают опасные частицы

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Антипригарное покрытие на посуде может быть опасно для здоровья, так как микрочастицы попадают в организм через царапины и сколы, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры Индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров. По его словам, эти вещества могут накапливаться в органах и тканях человека.

Специалист пояснил, что антипригарное покрытие со временем изнашивается и царапается, и его нерастворимые микрочастицы способны нанести вред здоровью.

Например, в тефлоновых сковородах <...> может содержаться перфтороктановая кислота — устойчивое соединение, которое способно накапливаться в организме и практически не разлагается в окружающей среде, — подчеркнул эксперт.

Он призвал выбирать посуду с более безопасным антипригарным покрытием для минимизации рисков. Это могут быть сковороды на основе керамики или титана. Однако даже такую утварь нужно немедленно заменить при появлении трещин, царапин и сколов.

Ранее диетолог Дарья Русакова рассказала, что все продукты при жарке теряют полезные свойства. Для сокращения вреда, который могут нанести организму жареные блюда, специалист посоветовала использовать керамические сковороды: при их использовании можно не добавлять масло, которое в результате термической обработки образует трансжиры. При этом нельзя зажаривать продукты до сильно хрустящей корочки.