Россиянам рассказали об изменениях в выдаче шенгенских виз

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Документы при подаче заявлений на краткосрочную шенгенскую визу теперь будут проверять внимательнее. Об этом сообщает телеканал «Москва 24» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Европейский совет внёс коррективы в Визовую информационную систему (VIS), её было решено расширить. Теперь же туда, помимо краткосрочных виз, включат долгосрочные визы и вид на жительство.

В связи с этим анкетные данные заявителей будут проверять через соответствующие базы данных безопасности и миграции. Планируется, что VIS будет также сопряжена с системой въезда-выезда ЕС, Европейской системой разрешений на поездки (ETIAS), а также базами Европола и Интерпола.

В VIS также отключат отсканированную страницу с биографией заявителя из загранпаспорта или другого документа для зарубежных поездок. Тем не менее, теперь в заявлении на визу должна быть цифровая фотография. Возрастной ценз для детей по отпечаткам пальцев теперь снизят с 12 до шести лет.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий оформление виз иностранцам. Согласно ему, туристы смогут получить российскую визу сроком до полугода независимо от политики их стран в отношении россиян.