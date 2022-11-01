Россиянам рассказали об изменениях в правилах поверки счетчиков с 1 ноября Доцент Лебединская сообщила об изменении правил поверки счетчиков с 1 ноября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская заявила, что изменения правил поверки счетчиков, вступающие в России в силу с 1 ноября, должны усилить борьбу с мошенничеством в данной сфере. При этом в беседе с агентством ПРАЙМ она усомнилась, что изменения серьезно повлияют на размер платежей за услуги ЖКХ.

Лебединская пояснила, что речь идет о новом ГОСТ Р 8.1012-2022. Им определено, что теперь поверку проводит только организация, которая имеет соответствующую лицензию и документы.

ГОСТ должен решить несколько задач: усилить механизм борьбы с мошенниками, снять противоречия в поверке и стандартизировать работу с перспективой перехода на снятие показаний дистанционно в автоматическом режиме, — подчеркнула эксперт.

Она считает, что работа по новому ГОСТу не отразится на платежах за услуги ЖКХ, так как большинство граждан вместо проведения поверки меняет счетчик на новый. Средний срок поверки составляет 4–6 лет, за это время, пояснила Лебединская, оборудование, как правило, приходит в негодность.

Ранее президент России Владимир Путин поручил пересмотреть тарифную политику в сфере ЖКХ с учетом задач по модернизации коммунальной инфраструктуры в стране. По указу главы государства, к 1 декабря будет разработана и утверждена программа модернизации коммунальной инфраструктуры с возможностью ее продления до 2030 года.