Россиянам рассказали об изменении пенсионного возраста в 2021 году

Пенсионный фонд России напомнил россиянам об изменении возраста выхода на пенсию в 2021 году.
Со следующего года женщины будут выходить на пенсию в 56,5 года, а мужчины в 61,5 года. В 2020 году женщины могли отправиться на пенсию в 55,5 года, а мужчины в 60,5 года.
Это связано с тем, что в 2018 году в России повысили пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, а для женщин до 60 лет. Его увеличение будет происходить поэтапно и окончательно завершится в 2028 году, говорится на сайте ПФР.
В Пенсионном фонде
Как писал NEWS.ru, эксперт рассказал, от чего зависит размер пенсии в России. На него влияют возраст, профессия, стаж и официальная зарплата. При этом нужно помнить о выравнивающих коэффициентах. Высокие пенсии (более 20 тысяч рублей) получают люди старше 80 лет, также высокая пенсия у военных пенсионеров. Для остальных ушедших на пенсию граждан действует простое правило, чем больше зарплата и стаж, тем больше пенсия. Некоторые специалисты считают, что нынешняя система скорее уравнительная, чем справедливая.