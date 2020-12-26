Россиянам рассказали об изменении пенсионного возраста в 2021 году

https://static.news.ru/photo/864f4544-4767-11eb-96bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пенсионный фонд России напомнил россиянам об изменении возраста выхода на пенсию в 2021 году.

Со следующего года женщины будут выходить на пенсию в 56,5 года, а мужчины в 61,5 года. В 2020 году женщины могли отправиться на пенсию в 55,5 года, а мужчины в 60,5 года.

Это связано с тем, что в 2018 году в России повысили пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, а для женщин до 60 лет. Его увеличение будет происходить поэтапно и окончательно завершится в 2028 году, говорится на сайте ПФР.

В Пенсионном фонде напоминают , что человек может выйти на пенсию на два года раньше срока, если не может найти работу. Это можно делать, если у него есть допустимый стаж. Для женщин он равняется не менее 20 лет, а для мужчин не менее 25 лет. Подтверждение того, что человек испытывает проблемы с трудоустройством, должен выдать центр занятости.

Как писал NEWS.ru, эксперт рассказал, от чего зависит размер пенсии в России. На него влияют возраст, профессия, стаж и официальная зарплата. При этом нужно помнить о выравнивающих коэффициентах. Высокие пенсии (более 20 тысяч рублей) получают люди старше 80 лет, также высокая пенсия у военных пенсионеров. Для остальных ушедших на пенсию граждан действует простое правило, чем больше зарплата и стаж, тем больше пенсия. Некоторые специалисты считают, что нынешняя система скорее уравнительная, чем справедливая.