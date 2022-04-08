Россиянам рассказали о выгодном периоде отпуска на майские праздники

Отпуск на майские праздники в 2022 году выгоднее брать с 2 по 8 мая. Если включить эту неделю в «каникулы», то её оплатят по среднему заработку, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование SuperJob.

2, 3, 7 и 8 мая в этом году являются выходными неоплачиваемыми днями, однако, как заявляют эксперты, их можно включить в период отпуска. В таком случае работодатель оплатит их по среднему заработку. Таким образом россияне смогут получить больше денег, чем если бы трудились в обычном режиме.

Эксперты предупредили, что не каждый сотрудник сможет «подзаработать», ведь график отпусков обычно составляется в декабре. Однако и здесь есть лазейка: дополнительный оплачиваемый отпуск. На него имеют право такие категории россиян, как работники, которые заняты на предприятиях с вредными и/или опасными условиями труда, сотрудники с ненормированным режимом рабочего времени и те, чьи рабочие обязанности носят особый характер. Кроме того, право на такие каникулы имеют трудящиеся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Ранее эксперты рассказали, в каком случае майские праздники могут расширить. Такое решение примут, если увеличение праздничных дней позволит сохранить рабочие места и обеспечить россиян собственными овощами и фруктами.