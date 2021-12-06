Россиянам рассказали о возможных штрафах в Новый год

Во время новогодних праздников россияне могут получить значительное количество штрафов, если не будут соблюдать ряд правил по ограничению шума, рассказала адвокат Майя Шевцова в беседе с телеканалом «360». По словам юриста, не стоит вести себя слишком шумно во время торжеств, а при использовании пиротехники следует соблюдать правила техники безопасности.

Оштрафовать под Новый год могут и из-за шумного застолья. Например, соседи вызовут полицию из-за разгулявшейся компании, а правоохранители наложат штраф до двух тысяч рублей. Делать это могут неограниченное количество раз в течение новогодних праздников. В каждом российском регионе есть свой вариант закона о тишине, действия которого распространяется, в том числе, и на праздники, — пояснила юрист.

Также адвокат призвала особо обратить внимание на технику безопасности при использовании салютов или петард. Пиротехнику, по её словам, разрешено использовать лишь тогда, если в радиусе от предполагаемого места запуска минимум в 100 метров нет автомобилей. Сильный ветер также является серьёзным ограничением. Нарушение этих правил может привести к выписке виновнику нежелательных штрафов или наказания в виде ареста на 15 суток. При этом если будет нанесён ущерб здоровью человека или чужому имуществу, может наступить и уголовная ответственность.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев предложил вводить ограничения на продажу алкоголя во время новогодних праздников, чтобы граждане не «спивались», и при этом сделать в это время все культурно-массовые мероприятия бесплатными.