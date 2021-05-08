Россиянам рассказали о возможностях повысить зарплату на треть

https://static.news.ru/photo/5c78dde4-b124-11eb-be83-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат Марина Буянова заявила, что россияне могут добиться повышения зарплаты максимум на треть. В беседе с «Вечерней Москвой» она назвала основания просить руководство о прибавке.

Буянова отметила, что сотрудник имеет право требовать улучшения финансовых условий, если выполняет больше, чем от него требуется. Также основанием для просьб об увеличении зарплаты является увеличившаяся тяжесть или опасность труда.

Вторая причина попросить о повышении — вы повысили свою квалификацию. Это может быть получение дополнительного образования, прохождение какого-либо курса или даже окончание вуза, когда сотрудник совмещает учёбу и работу, — пояснила юрист.

Кроме того, она считает, что человек может воспользоваться ситуацией, когда ему предлагают работу в другой компании. В этом случае можно «поиграть перед начальством».

Нужно объяснить работодателю: «Мне предложили работу на других условиях, но очень нравится работать с вами. Я бы остался, если мне бы чуток повысили зарплату. Ведь мне здесь нравится и коллектив, и руководство», — подчеркнула Буянова.

Ранее стало известно, что почти 80% россиян считают неоправданно высокими зарплаты государственных чиновников. Таковы итоги исследования, в котором приняли участие более пяти тысяч опрошенных. На втором месте оказались топ-менеджеры — о них заявили 38% участников опроса, на третьем — риелторы — 29%. Результаты последних исследований показывают, что именно зарплаты в государственной сфере жители России расценивают как самые несправедливые.