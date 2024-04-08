Россиянам рассказали о связи кашля с глистами Врач Симахина: кашель может означать проникновение гельминтов в легкие

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Кашель может говорить о том, что в легкие попали гельминты, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт Анастасия Симахина. По словам медика, гельминты могут поражать многие органы, в том числе сердце, мозг, печень и желудочно-кишечный тракт.

Гельминтозы — это группа болезней, вызываемых паразитическими червями — гельминтами. Довольно часто эта группа болезней маскируется под другие заболевания, такие как бронхит, бронхиальная астма, пневмонии, атопические дерматиты, дискинезию желчевыводящих путей и т.д. Кашель могут вызывать разные гельминтозы, например, аскаридоз (Ascaris lumbricoides), эхинококкоз (Echinococcus granulosus), токсокароз (Toxocara canis и Toxocara cati), стронгилоидоз (Strongyloides stercoralis) и многие другие, — объяснила врач.

Симахина добавила, что проявления аскаридоза многообразны, а при высокой заразности болезнь начинается с общей слабости, недомогания и температуры. Помимо этого, могут начаться приступы удушья, зуд, увеличение лимфатических узлов, тошнота и боли в животе.

Заражение гельминтами происходит из-за немытых овощей, ягод, зелени и рук, отметила терапевт. При попадании в организм личинки выходят в верхних отделах кишечника, потом они внедряются в стенку кишки и переходят в кровеносное русло. Мигрируя через печень в нижнюю полую вену, они проникают в правые отделы сердца, а затем в легочную артерии и капилляры. Уже оттуда они попадают в паренхиму легких.

Ранее фтизиатр Ирина Васильева напомнила, что туберкулез передается воздушно-капельным путем, поэтому заразиться им можно, если длительное время находиться с заболевшим в одном помещении. По словам специалиста, заболевание может передаться через чихание.