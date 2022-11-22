Россиянам рассказали о способе выжить в лесу Эксперт Макеев посоветовал заблудившимся в лесу в ожидании спасения находиться на одном месте

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Если человек потерялся в лесу, он может выбрать статическую стратегию выживания, при которой он будет ожидать спасения на одном и том же месте, рассказал Lenta.ru эксперт по выживанию Михаил Макеев. По его словам, этот способ подразумевает возведение укрытия и разведение огня. Специалист посоветовал носить светоотражающую или хотя бы яркую одежду, чтобы повысить шансы на обнаружение спасателями. Также эксперт предупредил, что ночью в лесу нельзя никуда двигаться и необходимо заранее найти место для ночевки и запастись дровами.

Как только начинаются сумерки, необходимо остановиться, найти место для ночевки и, пока позволяет время, найти место для укрытия и костра, запастись дровами, — рассказал Макеев.

Эксперт также порекомендовал подготовиться перед походом в лес: проинформировать родных о своем местонахождении, установит офлайн-карты, подготовить запас провианта, взять с собой нож и средства для подачи сигнала. Помимо этого, специалист посоветовал проинформировать МЧС о своих планах, сообщить предполагаемое время и место похода в лес.

Эксперт по безопасности и выживанию Эд Халилов ранее рассказал, что эвакуация во время чрезвычайных ситуаций, как правило, застигает врасплох, поэтому лучше заранее быть к ней готовыми. По его словам, все ценные вещи и документы должны лежать в одном месте, чтобы их можно было оперативно взять. Также специалист рекомендует собрать «тревожный чемоданчик», который обязательно должен включать аптечку, фонарь, термостойкие перчатки, а также газодымозащитный комплект (ГДЗК) на каждого члена семьи.