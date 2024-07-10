Россиянам рассказали о стоимости и условиях содержания капибар «ФедералПресс»: средняя цена за капибару начинается от 120 тысяч рублей

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Ставшую героем интернет-мемов капибару нельзя приобрести в официальных питомниках, пишет «ФедералПресс». Однако на популярном портале объявлений есть предложения о продаже водосвинок, стоимость которых начинается от 120 тысяч рублей.

В России приобрести капибару проблематично. <...> В редких зоомагазинах могут оформить предзаказ на капибару из-за границы, но нужно будет возиться с документами, — говорится в исследовании.

Согласно имеющимся данным, в стране нет большого количества ветеринаров, которые бы специализировались на этом типе животных. При этом сам питомец не входит в перечень животных, запрещенных к содержанию в доме.

Содержать капибару необходимо в большом пространстве, так как взрослая особь в среднем может достигать длины до 1,3 м, а веса — до 65 кг. Кроме того, водосвинке потребуется теплый домик, поскольку она не привыкла к холодам.

Содержать животное в одиночестве также не рекомендуется, оно будет чувствовать себя плохо без компании. В вольер стоит поместить бревна или кору, чтобы питомец мог точить зубы. В противном случае могут пострадать окружающие предметы, например, мебель. В рационе капибары должны быть свежая трава, сено, овощи и фрукты.

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова ранее опубликовала кадры, на которых содержащиеся в заведении капибары купались в специально оборудованном бассейне. На видео животные погружались под воду с головой.