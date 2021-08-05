Россиянам рассказали о сроках и симптомах постковидного синдрома

Постоквидный синдром может длиться два месяца и более. Его продолжительность зависит от возраста пациента. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказал главный врач Городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

У молодых людей это где-то в течение двух месяцев проходит. <...> У пожилых пациентов это может затягиваться подольше, — сказал он.

По словам Проценко, выводы о сроках постковида основаны на исследовании, которое провёл персонал больницы, обзвонив бывших пациентов.

Он также отметил, что у людей, которые восстанавливаются после коронавируса под амбулаторным наблюдением, чаще всего отмечаются такие симптомы, как быстрая утомляемость, снижение работоспособности и короткой памяти.

Ранее замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что острый период COVID-19 в среднем длится 18–19 дней. Восстановление после болезни может занимать до нескольких месяцев. Это зависит от тяжести инфекции, возраста пациента и наличия у него иных заболеваний наряду с коронавирусом.