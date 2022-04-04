Россиянам рассказали о снижении цен на автомобили

Резкое удорожание автомобилей, которое началось в марте, сменилось небольшим снижением цен. Генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль заявил, что можно ожидать ещё падения цен на 10%, но оно коснётся автомобилей на вторичном рынке, сообщает агентство ПРАЙМ.

Начавшееся удешевление машин он связал с укреплением курса рубля и уменьшением потребительского спроса, наблюдавшимся из-за подорожания.

Мигаль рассказал, что с начала года подорожали новые отечественные модели (на 20,7%), иномарки (на 23,7%) и некоторые модели премиум-класса (50% и выше).

Вслед за новыми подорожали и автомобили с пробегом, так как на ассортимент вторичного рынка обратили внимания автомобилисты, которые нуждались в автомобиле, но не имели финансовой возможности приобрести его у дилеров. Особенно после роста тарифных банковских ставок для оформления автокредита до 20%, — пояснил Мигаль.

Он добавил, что цены могут опять вырасти, если западные концерны откажутся от поставок.

Ранее стало известно, что рост цен на новые автомобили на российском рынке в марте 2022 года составил в среднем 40%. Это произошло из-за девальвации рубля, а также остановки поставок. При этом в наибольшей степени подорожали машины премиум-класса — на 60%. Их поставки в Россию были приостановлены из-за введённых антироссийских санкций.