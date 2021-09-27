Россиянам рассказали о сложностях перехода на электромобили

На сегодняшний день в России электромобили на рынке продвигаются с большим трудом. При этом они сейчас имеют достаточно ограниченную область применения. Это связано с техническими и инфраструктурными проблемами. Об этом «Народным Новостям» рассказал автоэксперт Вячеслав Субботин.

Для начала нужна батарейка, способная конкурировать с топливным баком. Однако сейчас нет батарейки, которая не садится на морозе, не теряет ёмкость. Её просто не существует. Всё остальное, что обеспечивает поддержание этой ёмкости, очень сильно удорожает конструкцию, — отмечает эксперт.

По его словам, чтобы температура автомобиля не опускалась, должен работать обогреватель. А они, в свою очередь, питаются соляркой или бензином. Поэтому в России, где есть суровые климатические условия, применение электромобилей практически невозможно.

Ещё одним важным моментом, который замедляет распространение электрокаров по стране, является небольшое количество частных домов в городах. Такие автомобили популярны в странах с массовой одноэтажной застройкой, сообщает автоэксперт.

Люди, использующие электрокары, должны жить в частных домах, куда можно будет загонять и заряжать свой автомобиль. Если частного дома нет — всё, крест. Поэтому в США так популярна тема электромобилей, — резюмировал Субботин.