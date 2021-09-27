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Россиянам рассказали о сложностях перехода на электромобили

16:05, 27 сентября 2021
Россиянам рассказали о сложностях перехода на электромобили Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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На сегодняшний день в России электромобили на рынке продвигаются с большим трудом. При этом они сейчас имеют достаточно ограниченную область применения. Это связано с техническими и инфраструктурными проблемами. Об этом «Народным Новостям» рассказал автоэксперт Вячеслав Субботин.

Для начала нужна батарейка, способная конкурировать с топливным баком. Однако сейчас нет батарейки, которая не садится на морозе, не теряет ёмкость. Её просто не существует. Всё остальное, что обеспечивает поддержание этой ёмкости, очень сильно удорожает конструкцию,отмечает эксперт.

По его словам, чтобы температура автомобиля не опускалась, должен работать обогреватель. А они, в свою очередь, питаются соляркой или бензином. Поэтому в России, где есть суровые климатические условия, применение электромобилей практически невозможно.

Ещё одним важным моментом, который замедляет распространение электрокаров по стране, является небольшое количество частных домов в городах. Такие автомобили популярны в странах с массовой одноэтажной застройкой, сообщает автоэксперт.

Люди, использующие электрокары, должны жить в частных домах, куда можно будет загонять и заряжать свой автомобиль. Если частного дома нет — всё, крест. Поэтому в США так популярна тема электромобилей, — резюмировал Субботин.

Ранее помощник президента России Игорь Левитин рассказал, что переход на электромобили и машины на газе в будущем может привести к введению платы за проезд по автодорогам. Это связано с тем, что трассы содержатся на деньги дорожных фондов, которые в том числе пополняются за счёт акцизов на топливо.

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