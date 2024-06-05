Россиянам рассказали о сложностях наказания перевозчиков за смерть питомца Юрист Гринь: перевозчик не отвечает за транспортируемых в багаже животных

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Путешественникам сложно наказать перевозчиков за смерть животного при поездке, заявила в беседе с «ФедералПресс» заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА Елена Гринь. Она добавила, что многие отраслевые компании приравнивают питомцев к багажу и не отвечают за их жизнь. Юрист уточнила, что исключением могут стать собаки-поводыри.

В рамках авиаперевозок животные приравниваются к багажу и могут перевозиться в зависимости от габаритов и правил конкретной авиакомпании в багаже или в салоне самолета. Исключение составляет собака-поводырь, которую можно перевозить бесплатно, — объяснила специалист.

По словам эксперта, при путешествии на железнодорожном транспорте на одном месте можно провезти не более двух питомцев. При дальних поездках за перевозку животных взимается отдельная плата. Гринь напомнила, что в большинстве случаев компании не несут ответственности за тех питомцев, которых перевозят в качестве багажа. Исключением может стать ситуация, в рамках которой животному целенаправленно намеревались причинить боль.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов ранее объявил, что в России не рассматривают идею о введении налога на домашних животных. Он добавил, что многие держат несколько питомцев и заслуживают слов благодарности.