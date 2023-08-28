Россиянам рассказали о сложной ситуации с коронавирусом Вирусолог Чепурнов предупредил о сложной ситуации с COVID-19 из-за нового штамма

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Появление новой разновидности коронавируса осложняет ситуацию в России и во всем мире, рассказал в беседе с Lenta.ru профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского Центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. Он предупредил россиян о новой волне заболеваемости нынешней осенью. При этом, по его словам, тяжесть протекания болезни стала спадать.

По словам эксперта, ситуация неожиданно усложнилась около недели назад, когда был выявлен новый подвид коронавируса.

Ситуация снова стала необычной. Она напоминает ту, которая была, когда появился омикрон. Тогда очень много говорилось о том, что непонятно, как он себя поведет и насколько будет опасен, поскольку у него было огромное количество мутаций — больше трех десятков. В этот раз новый появившийся вариант имеет 34 мутации, — подчеркнул вирусолог.

Он пояснил, что большое количество мутаций способствует возникновению отличий новой версии вируса от той конфигурации, против которой были разработаны последние вакцины. Поэтому новая версия коронавируса довольно быстро распространяется по миру.

Появление этого нового варианта очень серьезно осложнит сегодняшнюю ситуацию. Тем более в контексте того, что этому будут сопутствовать обычные осенние осложнения, — высказал мнение Чепурнов.

Ранее в ВОЗ заявили, что коронавирус по-прежнему является крупной эпидемиологической угрозой, и призвали государства не демонтировать систему здравоохранения, адаптированную под пандемию. Также в организации отметили, что новый вариант вируса EG.5 уже обнаружен в 53 странах.