Россиянам рассказали о самых выгодных для туризма странах

Среди выгодных для российских туристов стран Турция и Болгария, сообщила специалистка в сфере туризма Майя Котляр изданию Lenta.ru. Турция дешевле всего, а Болгария — самая дешёвая европейская страна, в которую также есть прямые перелёты.

Если начать с цен, куда сейчас дешевле летать, это конечно же Турция. Но не могу сказать, что тур-пакеты будут сильно дешёвые, но в Турции есть разный уровень отелей, удовлетворяющих разную аудиторию, и билеты относительно недорогие на любые курорты, потому что туда массово и без ограничений летают авиакомпании. Это всё сказывается на цене, — сказала Котляр.

Она предположила, что в этом сезоне туристы отправятся и на курорты Средиземноморья, где не так жарко, как на Красном море Египта. Из европейских стран Котляр также отметила Хорватию, в которую есть регулярные авиарейсы. Сейчас они только около двух раз в неделю, но к лету обсуждаются ежедневные перелёты, сообщила эксперт.

Среди стран Азии Котляр упомянула Шри-Ланку как самое доступно направление, ещё порекомендовала Кубу и Доминикану, которые могут оказаться дешевле Турции и Египта.

Что касается жарких стран, все сезоны ездят в Эмираты, хотя там очень жарко летом, но тем не менее из-за жары, из-за того, что там наступает спад сезона, цены на отели очень сильно падают по сравнению с сезоном. На 50% дешевле стоят. И люди летают, потому что кондиционирование везде, закрывают глаза на жару, — рассказала Котляр.

А в Израиле, по её словам, сложные протоколы въезда для туристов.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин сообщил, что с начала 2022 года у россиян стали особенно популярны вакцинные туры за границу. По его мнению, они дают возможность путешествовать, поэтому и вызывают интерес.