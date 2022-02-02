Россиянам рассказали о самых частых жалобах на коллекторов

Россияне чаще всего жалуются на тех коллекторов, которые пытаются привлечь к выплате долга родных и знакомых должника, рассказал генеральный директор Лиги защиты должников Сергей Крылов. На втором месте антирейтинга — жалобы на слишком частое общение коллекторов с должниками, пишет «Радио 1».

Сейчас самое большое количество жалоб на деятельность коллекторов связано с общением по вопросам взыскания с третьими лицами, которые не давали на это согласия. Коллекторы начинают очень много писать, очень много названивать и так далее. При этом по действующему закону коллекторы имеют право совершать звонки в определённое законом время — не раньше 8 утра и не позднее 22 часов, — рассказал Крылов.

Он уточнил, что существуют ограничения не только по количеству звонков, но и по количеству СМС. Коллекторы также имеют право выезжать к должнику, но только на ограниченное количество времени для переговоров. Крылов подчеркнул, что те, кто угрожает и портит имущество должников, не являются официальными коллекторами. Он порекомендовал с такими жалобами обращаться в службу судебных приставов.

Ранее российских туристов, планирующих путешествия за рубеж на новогодние праздники, предупредили об ограничениях выезда за пределы страны из-за задолженностей. Желающим отправиться за границу рекомендуется узнать о задолженности и погасить её в случае необходимости.