Россиянам рассказали о самом вредном блюде из картофеля Врач Грек назвала жареную картошку самым вредным блюдом

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Самым вредным блюдом из картофеля считается жареная картошка, поскольку масло повышает ее калорийность более чем в два раза, а выделяемые жирами в процессе жарки канцерогены вызывают риски развития онкологических заболеваний, рассказала «Газете.Ru» гастроэнтеролог, аллерголог Елена Грек.

Самым вредным способом приготовления картофеля является жарка. Масло повышает калорийность блюда более чем в два раза. В 100 граммах отварного картофеля содержится около 80 ккал, а в 100 граммах жареного — почти 200 ккал. Кроме того, в процессе жарки горячее масло выделяет канцерогены. Эти вредные вещества негативно влияют на нервную систему человека и повышают риски развития онкологических заболеваний, — предостерегла врач.

Также, по словам гастроэнтеролога, любимое многими пюре скорее навредит организму, чем принесет какую-либо пользу. Все дело в том, что при варке картофеля и растирании его толкушкой разрушаются пищевые волокна и освобождается содержащийся в корнеплодах крахмал, в результате чего увеличивается гликемический индекс блюда, что может спровоцировать резкий скачок сахара в крови.

Картофель является смертельно опасным овощем для людей с диабетом первого и второго типа, заявил ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург. Специалист подчеркнул, что причина кроется в высоком гликемическом индексе, то есть для усвоения картофеля организму нужен инсулин, который у диабетиков не вырабатывается.