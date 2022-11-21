Россиянам рассказали о самой научно обоснованной диете Нутрициолог Суржик назвала средиземноморскую диету самой научно обоснованной

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В настоящее время самой научно обоснованной диетой является средиземноморская, она предполагает не менее пяти порций фруктов и овощей в день, регулярное потребление рыбы, злаков, а также не исключает и мясо, рассказала «Газете.Ru» эксперт по функциональному питанию ФНЦ пищевых систем РАН Александра Суржик. По словам нутрициолога, подобный режим питания не только разнообразен, но и помогает снизить риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

На сегодняшний день наибольшая доказательная база есть у средиземноморской диеты. Проведено множество исследований, доказывающих, что если мы говорим о здоровом, разнообразном рационе, то лучше придерживаться именно такого питания. Средиземноморская диета предполагает наличие не менее пяти порций фруктов и овощей в день, регулярное потребление рыбы, злаков, но не исключает мясо, в котором кроме белка есть важные элементы — витамин B12 и цинк, железо, — пояснила Суржик.

Она отметила, что средиземноморская диета позитивно влияет на здоровье, в том числе снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. При этом, по ее словам, абсолютно плохих и хороших продуктов нет. Если во всем знать меру, то в свой рацион можно вписать даже фастфуд.

Врач-терапевт Тимур Асанов ранее заявил, что главным условием здорового похудения без изнурительных диет и физических нагрузок является полноценный сон. Медик отметил, что минимальная продолжительность такого отдыха — восемь часов.