Россиянам рассказали о риске постоянно держать зарядку в розетке Физик Назаренко: неисправная зарядка может воспламениться из-за долгого нахождения в розетке

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Неисправное зарядное устройство может воспламениться если его долго не вынимать из розетки, рассказал Lenta.ru физик Максим Назаренко. По его словам, риск создает нестабильность бытовой сети, в которой часто случаются скачки напряжения. Если зарядное устройство неисправно или хотя бы не имеет дополнительной защиты на подобный случай, скачок напряжение может вывести его из строя.

Скачки напряжения, которые бывают довольно часто и иногда отличаются существенной амплитудой и временем, могут вывести из строя ваше зарядное устройство. Скачкообразность поведения бытовой электрической сети может разрушить даже очень надежные устройства, но которые не имеют дополнительной защиты, — предупредил Назаренко.

При этом эксперт уточнил, что подавляющее большинство зарядных устройств имеют встроенную защиту от таких чрезвычайных происшествий. Однако если устройство неисправно, его возгорание все же возможно, добавил физик. Он пояснил, что если зарядное устройство сильно нагревается в момент, когда его вытаскивают из розетки, лучше заменить его.

Руководитель направления по сервису «Мегафона» Никита Ефимов ранее рассказал, что пользователи, зайдя в помещение с мороза, должны дать смартфону побыть при комнатной температуре перед зарядкой. Эксперт пояснил, что оптимальная температура окружающей среды для зарядки устройства должна быть не ниже +10 и не выше +40 градусов. Он напомнил, что также нельзя допускать перегрева смартфона.