Россиянам рассказали о рисках распространения холеры Глава Роспотребнадзора Попова: риск распространения холеры в РФ минимален, но сохраняется

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала РИА Новости, что вероятность распространения холеры в России в настоящий момент крайне низка. Она добавила, что в 2023 году в стране не было выявлено ни одного случая заражения. Глава ведомства при этом признала, что риск заражения сохраняется.

В нашей стране риски холеры минимальны, но они есть. Поэтому мы делаем всё, чтобы их не допустить, ― сказала Попова.

Она подчеркнула, что в России есть большие запасы отечественной вакцины от холеры, эффективность которой доказана.

Ранее врач-терапевт Диляра Абрарова рассказала, что солнечный свет влияет на продолжительность сезона гриппа и ОРВИ, так как уровень ультрафиолетового излучения способствует укреплению иммунной системы из-за выработки витамина D. Эксперт добавила, что к середине апреля эпидемия гриппа типа А и В идут на спад из-за увеличения солнечных дней. Она отметила, что по этой причине люди реже болеют весной и летом. Он указала на разницу в 2020–2021 годах, когда пандемия коронавируса вытеснила остальные вирусы гриппа. По ее словам, люди самоизолировались и избежали заражения другими ОРВИ.