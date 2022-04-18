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Общество

Россиянам рассказали о приметах и обычаях в день Федула Ветреника

11:42, 18 апреля 2022
Россиянам рассказали о приметах и обычаях в день Федула Ветреника Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В день Федула Ветреника, 18 апреля, согласно обычаям и традициям россиянам не стоит отказывать людям в помощи, иначе это может привести к финансовым трудностям. Также в этот день запрещено сквернословить, грустить и обижать людей, пишет «ФедералПресс».

Людям не положено веселиться, танцевать, петь песни, устраивать шумные праздники и посиделки, посещать развлекательные мероприятия, слушать весёлую музыку или смотреть развлекательные фильмы. Запрещено ругаться и обижать людей, грустить и сквернословить, — сообщает издание.

Считается, что именно в этот день начинают дуть тёплые весенние ветры, обычно в России в это время появляются первые сверчки и оседают на огородах. Согласно традициям и приметам, в день Федула Ветреника нужно открывать окна в жилище и заговаривать их специальными словами, чтобы уберечься от гнилых ветров и нечистой силы.

Ранее NEWS.ru выяснил, что можно и что нельзя делать в Страстную неделю. Для верующих это самая важная неделя всего года. Она посвящена последним дням земной жизни Христа, его страданиям, распятию, крестной смерти, погребению. В эти дни соблюдается особо строгий пост, нельзя ходить на кладбище, поминать усопших.

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