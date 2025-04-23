Россиянам рассказали о преимуществах цифрового рубля при оплате услуг ЖКХ Росводоканал: цифровой рубль сделает оплату услуг ЖКХ безопасной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цифровой рубль сделает оплату услуг ЖКХ более безопасной и удобной для россиян, заявил NEWS.ru операционный директор ГК «Росводоканал» Андрей Броцман. По его словам, новая форма национальной валюты, размещенная на платформе Центробанка, обеспечит дополнительную защиту средств потребителей.

С точки зрения потребителя, цифровой рубль не будет отличаться от обычного рубля. Мы также сможем заплатить за услуги ЖКХ или оплатить покупку в магазине. Главное преимущество нововведения — это сохранность. Новая форма национальной валюты находится на платформе ЦБ, не являясь активом банка. Цифровой рубль невозможно похитить, это некий третий уровень безопасности, — пояснил Броцман.

Он отметил, что в настоящее время продолжается активная цифровизация отрасли ЖКХ. По его словам, внедряются интеллектуальные системы учета, электронный документооборот и единые информационные платформы. Специалист подчеркнул, что использование цифрового рубля станет следующим шагом в этом процессе.

Цифровизация отрасли ЖКХ предполагает внедрение современных технологий, в том числе для автоматизации процессов. В настоящее время развитие цифровых технологий все больше влияет на нашу жизнь и отрасль ЖКХ в целом. Вот лишь несколько примеров: создание единой информационной системы, внедрение интеллектуальных систем учета потребления воды, использование электронного документооборота. Возможное внедрение цифрового рубля для оплаты услуг ЖКХ позволит упростить процесс оплаты и сделать его более безопасным, — резюмировал Броцман.

Ранее депутат Госдумы Светлана Разворотнева заявила, что действующая система регулирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги работает неэффективно. По ее словам, текущий механизм приводит к необоснованному росту платежей для одних регионов и недостаточному финансированию других.