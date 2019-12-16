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Специалисты Роскачества подготовили рекомендации по выбору коньков. В них главным пунктом значится совет любителям не покупать коньки для спортсменов.

По мнению экспертов, жёсткие ботинки, которые используют профессионалы, неудобны для любителей. К тому же они стоят дороже. Об этом говорится в сообщении ведомства.

При покупке коньков следует учитывать, что нога должна хорошо фиксироваться в ботинке. Брать товар на размер больше, чтобы использовать тёплые носки, тоже нет нужды. В этом случае появится лишний слой скольжения между ботинком и ногой. В Роскачестве отмечают, что лучше приобрести коньки с утеплителем и тонкие термоноски к ним.

Коньки будут служить долго, если их лезвия хорошо заточены, говорится в рекомендациях. Эксперты советуют покупать для лезвий специальные чехлы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роскачество — «наймиты и негодяи», «бессовестные люди», которые занимаются «распиливанием государственного бюджета». Об этом заявил бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Депутат Госдумы подверг ведомство критике из-за исследования качества продукции отечественных и зарубежных производителей.