Россиянам рассказали о правилах ухода за больными коронавирусом

https://static.news.ru/photo/1112c180-28e9-11eb-a98e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты подготовили рекомендации для семей, в которых есть заболевший коронавирусной инфекцией.

Во-первых, близким больного необходимо выделить ему отдельную комнату и по возможности соблюдать дистанцию не менее одного метра. Кроме того, следует назначить человека, который будет ухаживать за ним. Контактирующий с инфицированным обязательно должен использовать защитные маски, перчатки и антисептик, сообщает Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф».

Все помещения в квартире нужно регулярно проветривать, а также не реже двух раз в день проводить в них влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Также больному следует иметь отдельную посуду и есть отдельно от семьи.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Сергей Яковлев заявил, что при лечении коронавирусной инфекции на дому ни в коем случае не стоит принимать антибиотики. Дело в том, что такие препараты действуют на бактерии, но не на вирусы. По его словам, специалисты назначают антибиотики только в том случае, если вирусная инфекция осложняется бактериальной.

Тем не менее, отметил медик, занимаясь самолечением от коронавирусной инфекции лёгкой и средней тяжести, люди нередко принимают комбинацию из двух-трёх антимикробных препаратов. В лучшем случае неправильное применение таких лекарств при самолечении не даст результатов. Зачастую же оно провоцирует серьёзные побочные эффекты и формирует устойчивость микробов, предупредил он. В ряде случаев это может привести к смерти. Более того, подобные случаи уже происходили, писал NEWS.ru.