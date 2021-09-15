Россиянам рассказали о правилах работы обновлённых вытрезвителей

Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай рассказал о правилах работы новых медвытрезвителей в России. По его словам, услуги в них будут предоставлять гражданам только по доброй воле, пишет Sobesednik.ru.

Салагай отметил , что межведомственный приказ о правилах работы новых центров социальных услуг утвердил Минюст. Над документом трудились Минздрав, Минтруд и МВД. Как сообщил замминистра на своей странице в Facebook, принципиальным в этом приказе остаётся то, что он утверждает совместную ответственность гражданина и государства в вопросах защиты жизни и здоровья.

Так, согласно правилам, в медвытрезвителях человеку предоставят услуги санобработки, обеспечат спальным местом, водой и окажут доврачебную медико-санитарную помощь. Также служба поможет гражданину в передвижении и ориентации в окружающей обстановке. При этом все услуги должны будут оказываться по доброй воле, за исключением случаев, когда человек пребывает в беспомощном состоянии, пояснил чиновник.

Ранее Министерство внутренних дел утвердило порядок доставления пьяных людей в вытрезвители. Из текста, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, следует, что силовики получат право забирать нетрезвых граждан в том числе из дома.