Россиянам рассказали о правилах хранения продуктов в холодильнике

https://static.news.ru/photo/b897068c-83da-11ea-b1a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Weber IMAGEPOWER via www/www.imago-images.de/Global Look Press

Эксперты Роскачества рассказали, как правильно размещать продукты на полках холодильника и избежать их порчи.

По словам специалистов, все продукты должны храниться в упаковке или под закрытыми крышками. Если какие-то из них испортятся, это предотвратит распространение спор плесени по всему холодильнику.

Продукты, имеющие специфические запахи, следует размещать на отдельных полках. Рядом с ними не должны находиться яйца, сыры, сливочное масло, которые очень быстро впитывают посторонние ароматы.

Готовые продукты должны находиться отдельно от полуфабрикатов. Содержимое консервных банок следует перекладывать в другую посуду после вскрытия, иначе у продуктов может появиться металлический привкус.

Скоропортящиеся продукты – творог, творожную массу – лучше не хранить на дверце холодильника, поскольку температура здесь несколько выше. Их, как и охлаждённое мясо следует располагать глубже.

Яйца специалисты рекомендуют хранить в упаковке и мыть перед употреблением. Те, на скорлупе которых видны трещинки, необходимо использовать в пищу в первую очередь, так как они могут испортиться быстрее остальных, сообщается на сайте Роскачества.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты ведомства проверили в преддверии Пасхи качество продающейся в магазинах творожной массы с изюмом. В ряде образцов они обнаружили кишечную палочку и плесень.