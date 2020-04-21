Россиянам рассказали о правилах хранения продуктов в холодильнике

Эксперты Роскачества рассказали, как правильно размещать продукты на полках холодильника и избежать их порчи.
По словам специалистов, все продукты должны храниться в упаковке или под закрытыми крышками. Если какие-то из них испортятся, это предотвратит распространение спор плесени по всему холодильнику.
Продукты, имеющие специфические запахи, следует размещать на отдельных полках. Рядом с ними не должны находиться яйца, сыры, сливочное масло, которые очень быстро впитывают посторонние ароматы.
Готовые продукты должны находиться отдельно от полуфабрикатов. Содержимое консервных банок следует перекладывать в другую посуду после вскрытия, иначе у продуктов может появиться металлический привкус.
Скоропортящиеся продукты – творог, творожную массу – лучше не хранить на дверце холодильника, поскольку температура здесь несколько выше. Их, как и охлаждённое мясо следует располагать глубже.
Яйца специалисты рекомендуют хранить в упаковке и мыть перед употреблением. Те, на скорлупе которых видны трещинки, необходимо использовать в пищу в первую очередь, так как они могут испортиться быстрее остальных,
Ранее NEWS.ru писал, что специалисты ведомства проверили в преддверии Пасхи качество продающейся в магазинах творожной массы с изюмом. В ряде образцов они обнаружили кишечную палочку и плесень.
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