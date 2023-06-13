Россиянам рассказали о последствиях за несанкционированный запуск дрона Росавиация: за несогласованный запуск дрона грозит штраф до 50 тысяч рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

За несогласованный запуск беспилотника в России его оператору грозит штраф в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Росавиации. Также в ведомстве рассказали, что если дрон ранил или убил человека, его хозяина могут посадить в колонию на срок до семи лет.

Полагаем необходимым рассказать о том, что нарушение правил использования воздушного пространства влечет наложение штрафов (ст. 11.4 КоАП), а в случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти человека — лишение свободы (ст. 271.1 УК), — уточнили в Росавиации.

Также согласно озвученным статьям, должностным лицам в случае запуска беспилотника грозит штраф от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, юридическим лицам — от 250 тысяч до 500 тысяч рублей. В самом ведомстве подчеркнули, что вопросы ответственности в случае несанкционированного использования дрона и нарушения воздушного пространства не входят в компетенцию Росавиации.

Telegram-канал SHOT ранее сообщал, что у крымского села Соляного в Ленинском районе 10 июня был обнаружен рухнувший беспилотник. Его нашел местный житель, когда ловил рыбу. Пострадавших и разрушений при падении беспилотника не было. Минобороны России не подтверждало данную информацию.