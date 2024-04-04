Россиянам рассказали о последствиях сжигания сухой травы Пожарный эксперт Чапкин: сжигание сухой травы вредит природе

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Сжигание сухой травы вредит природе: на выжженных территориях долгое время ничего не будет расти, а животные не смогут там жить, рассказали огнеборцы ГКУ МО «Мособпожспас». Пожарный эксперт Максим Чапкин отметил, что пал травы не способствует росту новой и представляет опасность для ближайших населенных пунктов, пишет «Радио 1».

Существует ошибочное мнение, что, выжигая прошлогоднюю траву мы способствуем росту новой. В реальности все с точностью до наоборот. Температура, с которой сопровождается горение, уничтожает на своем пути и населенные пункты, и животный мир, и растительность, а на выжженном месте еще долго не сможет что-либо расти или обитать, — пояснил Чапкин.

По словам эксперта, практически все случаи пала травы связаны с действиями людей. Он напомнил, что за нарушение противопожарных правил грозит административная ответственность в виде штрафа. Кроме того, случаи причинения неконтролируемым горением крупного материального ущерба чреваты уголовной ответственностью.

Депутат Госдумы ранее рассказал, что дачники могут получить штраф до пяти тысяч рублей за борщевик на своем участке. По его словам, штрафные санкции могут быть применены, даже если борщевик растет за забором.