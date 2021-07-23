Россиянам рассказали о последствиях нового закона о соседях

Проекта закона «О внесении изменения в Жилищный кодекс РФ» находится в настоящее время на рассмотрении Госдумы. Он направлен на ограничение использования помещений в многоквартирных домах — так, чтобы данное сушествование не мешало комфортному проживанию других граждан. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал управляющий партнёр компании «Позиция права» Егор Редин.

Юрист напомнил , что в настоящее время арендатор практически ни за что не отвечает и случае, если он оказывает негативное воздействие на существование соседей, наказать его невозможно.

Новый законопроект предусматривает, что за причинение ущерба общему имуществу или имуществу соседей лицами, допущеными собственником в его помещение, устанавливается принцип солидарной ответственности. Это позволяет пострадавшей стороне обращаться в суд и требовать возмещения ущерба как к непосредственно причинившему ущерб лицу, так и к собственнику помещения.

При этом собственник не лишается возможности возложить обязательства по компенсации понесенных им расходов по возмещению ущерба соседям на лицо, допущенное им в помещение, в договоре с этим лицом, — объяснил Редин.

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