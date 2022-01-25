Россиянам рассказали о пользе зелёного чая

Зелёный чай содержит в себе множество уникальных антиоксидантов, этот напиток может быть полезен в борьбе с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Те, кто пьёт более 10 чашек зелёного чая в день, обеспечивают себе надёжную защиту от рака лёгких, кишечника, желудка и печени, пишет Live 24.

Многочисленные исследования и лабораторные опыты показали, что вещества, которые содержатся в составе чая, способны препятствовать образованию новых раковых клеток и даже уничтожать их. Кроме того, особо полезен напиток при лечении химиотерапией, — сообщает издание.

По имеющимся данным, люди старше 50 лет, которые пьют зелёный чай, продлевают себе жизнь без сердечно-сосудистых заболеваний атеросклеротического генеза на 1,41 года, а продолжительность жизни при этом увеличивается на 1,26 года.

Ранее стало известно, что шиповниковый чай является одним из самых полезных напитков зимой во многом благодаря тому, что он укрепляет иммунитет, способствует правильной работе сердца, помогает сбросить вес и насыщает кожу влагой. Этот напиток содержит большое количество антиоксидантов, которые защищают клетки организма от воздействия свободных радикалов, вызывающих опасные заболевания.