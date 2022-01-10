Россиянам рассказали о пользе тёмного шоколада

В тёмном шоколаде, в отличие от молочного, меньше сахара, молока и масла, но больше какао, что идёт на пользу человеческому организму. Более того, по результатам исследований выяснилось, что тёмный шоколад может снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Live 24.

Согласно ряду исследований, тёмный шоколад может значительно снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний. Связано это, в первую очередь, с тем, что какао содержит флаванолы, могут помочь снизить кровяное давление и уровень холестерина. Эти вещества стимулируют выработку окиси азота в организме, что приводит к расширению сосудов, улучшению кровообращения, — сообщает издание.

По данным исследования 2017 года выяснилось, что наиболее полезный эффект тёмный шоколад оказывает на пожилых людей и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Некоторые учёные считают, что такой шоколад способен снизить уровень «плохого» холестерина ЛПНП и повысить уровень «хорошего» холестерина ЛПВП.

Однако издание напоминает, что лакомство не является средством от всех болезней и не помогает в тяжёлых случаях.

Ранее руководитель направления разработки продуктов компании Barry Callebaut Екатерина Логинова рассказала, как выбрать качественный шоколад. По её словам, он должен таять во рту. Связан данный факт с температурой растапливания продукта — она составляет 35–37 градусов.