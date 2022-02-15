Россиянам рассказали о пользе овсяной каши

Овёс ускоряет обмен веществ, если съесть овсяную кашу в течение часа после тренировки, это поможет повысить эффективность занятий, считает диетолог Джей Ковин. Помимо этого, блюдо положительным образом сказывается на работе сердечно-сосудистой системы человека, пишет Live 24.

Американские специалисты выяснили, что употребление популярной каши связано также с укреплением сердечно-сосудистой системы, а также с улучшением работы ЖКТ и положительным влиянием на иммунную систему человека, — пишет издание.

По данным СМИ, овсяная каша способна регулировать уровень сахара в крови из-за содержания в ней бета-глюканов. Диетолог Триста Бест также напомнила, что в овсянке содержится клетчатка, которая положительным образом влияет на работу желудочно-кишечного тракта. Более того, благодаря клетчатке овсяная каша снижает риск развития хронических заболеваний и уменьшает воспаление в организме.

Ранее диетолог Дарья Русакова рассказала, что норма потребления сахара в сутки, согласно рекомендациям ВОЗ, — 50 граммов. Тем, кто следит за фигурой, следует ограничить себя 25 граммами в день, добавила она.