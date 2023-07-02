Россиянам рассказали о пользе крапивы Гастроэнтеролог Вялов: в крапиве содержится витамин К, предотвращающий развитие онкологии

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В крапиве содержится витамин К, который необходим организму для предотвращения развития онкологических заболеваний, рассказал MK.RU гастроэнтеролог Сергей Вялов. Он добавил, что данный витамин обеспечивает нормальную свертываемость крови, делает кости крепкими, помогает бороться с атеросклерозом и диабетом.

В то же время врач предупредил, что передозировка витамина К может навредить организму. Чрезмерное употребление продуктов, содержащих данный элемент, грозит тромбозом и кровотечением.

По словам специалиста, оптимальная суточная доза витамина К составляет 100 микрограммов. При этом он указал, что в 100 граммах крапивы может содержаться до 500 микрограммов данного витамина.

Вялов добавил, что жгучее растение богато железом, кальцием и магнием. Суп из крапивы способствует улучшению пищеварения, укрепляет иммунитет, а также регулирует уровень холестерина в крови.

Ранее гастроэнтеролог Татьяна Селиверстова объяснила, чем опасно употребление в пищу ранних овощей, фруктов и ягод. По ее словам, в них может содержаться большое количество опасных для здоровья нитратов. Кроме того, они могут вызвать высыпания на коже, проблемы с желудочно-кишечным трактом и серьезные отравления.