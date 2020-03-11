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Употребление пасты положительно влияет на здоровье человека, а её производство практически не вредит экологии, сообщили эксперты Роскачества.

Они отметили, что макаронные изделия из твёрдых сортов пшеницы высшего сорта является главным элементом средиземноморской диеты, которая известна как ужин из вариантов сбалансированного питания.

По их словам, паста служит источником сложных углеводов, обеспечивающих медленное и равномерное высвобождение энергии, а также пищевых волокон и фолиевой кислоты: клетчатка способствует улучшению пищеварения, снижает уровень холестерина, повышает переносимость глюкозы и чувствительность к инсулину, а фолиевая кислота полезна для женщин.

В среднем в одной порции сухой пасты содержится 100 миллиграммов фолиевой кислоты, что составляет около 25% рекомендуемой суточной нормы, — уточнили специалисты.

В Роскачестве добавили, что производство таких макарон является практически безотходным за счёт универсальности применения.

Как писал NEWS.ru, ранее специалисты по питанию сообщили, что многие продукты ошибочно считаться полезными. На самом деле, они могут нанести вред.