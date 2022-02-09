Россиянам рассказали о пользе гипноза

Находясь в гипнотическом состоянии , человек становится более восприимчивым к поиску проблемных точек в психоэмоциональных процессах, так как гипноз влияет на области мозга, ответственные за рациональное мышление, считает гипнолог Юлия Че. Она подчеркнула, что в таком состоянии можно изменить убеждения человека, пишет Pravda.Ru.

Гипноз влияет на области мозга, ответственные за рациональное мышление, контроль над телом и осознание совершаемых действий. Многочисленные исследования показали, что при изменённом состоянии мозга можно воздействовать на установки человека, менять его убеждения, — заявила Че.

Она считает, что человеческий мозг помнит всё, просто люди не способны сосредоточить своё внимание на всей информации, что хранится у них в голове. Че заявила, что гипнотическое состояние способствует высокой концентрации мышления на поиске решения задачи.

Ранее доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО медицинского института РУДН Игорь Салынцев заявил, что одинокие пожилые люди чаще всего становятся жертвами финансовых мошенников-гипнотизёров. Использующим технику НЛП обманщикам достаточно провести всего один телефонный разговор, чтобы получить данные банковской карты своей жертвы.