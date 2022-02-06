Россиянам рассказали о подорожании путёвок в Турцию

После окончания периода раннего бронирования на путёвки в Турцию их стоимость резко взлетит, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По данным игроков рынка, продажи туров в этом направлении скоро достигнут допандемийных объёмов. За эту зиму на долю Турции приходится более 70% забронированных на лето туров.

Как заявили в компании PEGAS Touristik, к началу апреля стоимость туров в Турцию может вырасти на 25–40%. В свою очередь в PAC Group добавили, что в сегменте премиальных отелей рост достигнет 50%. Кроме того, по данным экспертов отрасли, этим летом вряд ли стоит рассчитывать на горящие туры.

Горящие туры в Турцию в привычном для российских туристов представлении крайне маловероятны в ходе самого летнего сезона. С подтверждением мест в хороших отелях в сезон могут быть сложности, — сказали в ANEX Tour.

Такое же мнение высказали и в «Интуристе».

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что россияне не отказываются от авиабилетов в другие страны, несмотря на текущую обстановку с распространением штамма «омикрон». По его словам, люди приспособились к новым условиям, а коронавирус не является более решающим фактором.