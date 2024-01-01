Россиянам рассказали о первой помощи при оглушении петардой ЛОР Таджикулова: чтобы помочь при оглушении петардой, нужно убрать источник шума

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы помочь пострадавшему, которого оглушило взрывом петарды, необходимо в первую очередь избавиться от источника шума, заявила NEWS.ru отоларинголог Кристина Таджикулова. Врач отметила, что при появлении крови из уха нельзя пытаться остановить кровотечение ватными тампонами или капать какие-либо препараты во впадину ушной раковины, поскольку это повышает риск занесения инфекции.

Первая помощь в данном случае сводится к единственно правильному варианту — убрать источник шума. После чего пострадавшему необходимо сразу обратиться к врачу. Если рядом что-то очень громко взорвалось, можно получить акустическую травму. Речь идет о поражении внутреннего уха, вызванном одномоментным или постоянным воздействием чрезмерно сильного звука или шума. Основные симптомы острого звукового поражения — резко возникшие и постепенно стихающие боль и звон в ушах, — объяснила специалист.

Таджикулова подчеркнула, что кровь из уха свидетельствует о разрыве барабанной перепонки или повреждении наружного слухового прохода. В таком случае не стоит предпринимать никаких действий, кроме устранения источника шума, добавила врач.

Нельзя что-либо капать в ухо, пытаться остановить кровотечение ватным тампоном — это повышает риск занесения инфекции. Единственно правильное действие в данной ситуации — экстренное обращение за медицинской помощью, — заключила Таджикулова.

В новогоднюю ночь несколько жителей Санкт-Петербурга пострадали от пиротехники. Травмы от фейерверков получили как их владельцы, так и случайные прохожие, среди потерпевших есть дети. Так, у 20-летней девушки в руках взорвалась петарда, из-за чего она получила множественные раны пальцев и ожоги.