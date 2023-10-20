Россиянам рассказали о перспективах отдыха в Северной Корее Эксперт по туризму Барзыкин: просто так гулять по Северной Корее не получится

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Северокорейское туристическое направление может представлять интерес для тех, кто хочет больше узнать о жизни и развитии КНДР, однако вряд ли этот маршрут станет массовым в ближайшее время, высказал мнение в беседе с RTVI вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, это связано в том числе с довольно сильной закрытостью северокорейского общества, и «просто так гулять» по КНДР никому просто не разрешат.

Там есть сопровождение, поэтому просто так гулять по Северной Корее не получится. Но, с другой стороны, это неплохо, когда тебе покажут, расскажут, укажут, — отметил Барзыкин.

Он прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который в ходе визита в КНДР утвердительно ответил на вопрос, стал бы он рекомендовать Северную Корею как место отдыха для российских туристов.

Ситуация развивается достаточно активно в этом направлении на фоне закрытия Европы. И министр Лавров, так сказать, указал нам путь, — отметил эксперт.

Барзыкин добавил, что пока из России в КНДР в основном ездят организованные группы в рамках обмена и деловых или политических контактов. Сегодня сложности с организацией туризма в страну связаны с логистикой, однако в перспективе поездки простых путешественников также станут возможны, высказал мнение эксперт.

Между тем вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян выразил более категоричное мнение по этому вопросу, заявив об отсутствии каких-либо перспектив туризма в КНДР.

Это скорее политический реверанс, потому что никакой перспективы туризма в Северную Корею нет. Страна на текущий момент в принципе закрыта для въезда иностранных граждан. Туда нет рейсов. Группы туда приезжали строго организованные, под контролем местной службы безопасности. <...> Если вы захотите туда полететь, то вас не пустят, — предупредил Мурадян.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по туризму Николай Валуев назвал Северную Корею не слишком популярным туристическим направлением у россиян. По его словам, в связи с этим даже после совета Сергея Лаврова нельзя гарантировать, что число авиарейсов в КНДР резко увеличится.