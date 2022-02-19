Россиянам рассказали о новом способе обмана с переводом денег жертвам

Мошенники, завлекающие россиян в фейковые инвестиционные проекты, стали совершать реальные выплаты на карту своим жертвам, чтобы повысить доверие и затем выманить у них крупную сумму. Выплаты в 10--15 тысяч рублей они называют средствами, заработанными на совершённых сделках, сообщил «Известиям» директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин.

На волне эйфории от лёгкого заработка люди переводят мошенникам уже значительные суммы. А сами злоумышленники, тратя небольшие средства, в итоге срывают большой куш, — подчеркнул он.

Схема обмана строится на том, что мошенники создают фейковые сайты для торговли на бирже, мимикрирующие под известные инвестиционные компании. Злоумышленники убеждают россиян зарегистрироваться в подставном личном кабинете и перевести средства якобы на брокерский счёт. На самом же деле жертва делает перечисление на карту или электронный кошелёк физлица, принадлежащий преступнику.

Как отмечает начальник управления информационной безопасности ББР Банка Игорь Грачёв, масштабированию такой схемы могут способствовать сами будущие жертвы: получив деньги, человек может рекомендовать другим инвестировать в подобные инструменты. Кроме того, по словам начальника отдела по противодействию мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексея Сизова, выплаты жертвам позволяют продлить срок деятельности мошеннического сайта.

Чтобы не стать жертвами мошенников, в Росбанке рекомендуют перед инвестированием ознакомиться с отзывами о компании и узнать о реальном опыте взаимодействия с ней на профильных сайтах и форумах, а также тщательно изучить сайт брокера.

Ранее Центробанк включил в чёрный список южнокорейский проект KOK Play, признав его новой финансовой пирамидой. KOK Play привлекает новых членов, предлагая высокий пассивный доход наравне со сравнительно низким порогом инвестирования. При этом догадаться, во что именно вкладываются средства, понять сложно, так как на сайте используется ряд терминов из сферы криптовалюты. Многочисленные отзывы обманутых клиентов показывают, что ни внесённые деньги, ни якобы заработанные проценты вывести невозможно.