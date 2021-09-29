Россиянам рассказали о новом мошенничестве при помощи Apple и Google Pay

Мошенники стали обманывать россиян с помощью Pay-сервисов: они убеждают подвязать карту злоумышленника к смартфону клиента под видом «защищённого» средства платежа, а затем через банкомат зачислить туда деньги, якобы оказавшиеся под угрозой. Затем преступники, у которых остается на руках карта, могут вывести средства, пишут «Известия».

Как рассказал представитель банка «Тинькофф», злоумышленники начали убеждать россиян привязывать карту преступника в свои мобильные приложения для платежей под предлогом того, что деньги клиента пытаются украсть и их необходимо зачислить на «безопасную» карту. При этом клиент использует банкомат с NFC-считывателем, прикладывая к нему телефон с установленным Pay-сервисом и пополняет «защищённую» карту. Однако средства перечисляются мошеннику, у которого находится физическая карта, и он может вывести деньги через другой банкомат. По данным ВТБ, количество таких случаев растёт с июля.

Сложность с выявлением таких мошенничеств состоит в том, что клиент фактически становится держателем карты. Новый сценарий обмана стал возможен благодаря распространению банкоматов с NFC-модулем, где можно обслуживаться без предъявления физической карты. В «Ренессанс Кредите» полагают, что бороться с этой схемой можно, сверяя персональные клиентские идентификаторы при привязке карты и кошелька.

Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян полагает, что новая схема довольно сложна для реализации и вряд ли будет широко распространена. Этому способствует и то, что доля использующих Apple и Google Pay в России невелика на фоне общего числа держателей карт, а привязка карты к этим сервисам вызовет лишние подозрения. Главным способом защиты от таких мошенничеств должно оставаться скептическое отношение к телефонным звонкам и электронным письмам.

Ранее эксперт рассказал, что мошенники в Интернете часто сами ищут своих жертв, поэтому нужно быть крайне осторожным при общении с незнакомыми и проявлять бдительность даже при посещении сайтов с госуслугами. На официальных сайтах можно установить дополнительную систему оповещения о входе и с осторожностью подходить к вводу личных данных в кабинетах на официальных сайтах известных компаний. Кроме того, при регистрации аккаунта на любых ресурсах лучше указывать дополнительный номер телефона.