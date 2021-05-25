Россиянам рассказали о новой схеме телефонных мошенников

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Телефонные мошенники придумали новую схему обмана граждан. Они выманивают у своих жертв деньги под предлогом участия в операции государственной важности. Об этом ТАСС рассказал зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов.

Он пояснил, что злоумышленники представляются членами некой следственной группы и предлагают гражданам поучаствовать в спецоперации и обещают награду за это.

Жертву убеждают точно в указанное время подойти по определённому адресу, снять деньги и отнести их в другой банк. К сожалению, люди иногда этому верят, — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что один из способов предотвратить хищение средств — подключить в приложении «Сбербанк онлайн» сервис проверки входящих звонков. Он предупредит о том, что звонят мошенники.

Ранее сообщалось, что ущерб россиян от телефонного мошенничества по всей стране составляет 3,5–5 млрд рублей в месяц. При этом самой распространённой схемой является перевод денег на «защищённый» счёт.