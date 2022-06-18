Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с авиабилетами

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В связи с нынешней ситуацией на Украине мошенники придумали новые схемы обогащения, связанные с частой отменой или переносом авиарейсов, пишут «Известия» со ссылкой на источники. Уточняется, что злоумышленники стали создавать фейковые сайты, где нужно ввести данные банковской карты якобы для возврата денежных средств за несостоявшийся полёт.

Это могут быть клоны официальных сайтов банков. Или был случай с жалобой на сайт — клон сервиса бесплатных объявлений, — уточнил собеседник издания.

По словам специалистов, есть и другая схема мошенничества в социальных сетях, когда мнимые сотрудники авиакомпаний предлагают приобрести билеты неофициально.

Накануне Росавиация продлила режим ограничения полётов в аэропорты юга и центральной части России до 24 июня. Недоступными по-прежнему остаются аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.