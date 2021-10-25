Россиянам рассказали о необходимости ревизии общедомового имущества

Недобросовестные чиновники украли часть имущества у жителей многоквартирных домов, а значит — надо провести тотальную ревизию всех помещений общедомового имущества и вернуть их в общедолевую собственность жильцов, сообщила координатор московского сообщества советов многоквартирных домов Татьяна Лебедева. Об этом пишет «Парламентская газета».

Право общедолевой собственности в каждом доме возникло индивидуально в момент приватизации первой квартиры в нём. И в этот же момент по умолчанию это право было зарегистрировано в соответствии с законодательством. И теперь жители многоквартирных домов вынуждены годами биться, судиться, тратить немалые деньги, чтобы вернуть украденное у них, — подчеркнула Лебедева.

По её словам, такие части общедомового имущества, как лифтёрные, колясочные, чердаки и подвалы были незаконно изъяты недобросовестными чиновниками из общедолевого владения жильцов. Лебедева считает, что необходимо провести тотальную честную ревизию данных помещений, чтобы определить их степень соответствия признакам общего имущества.

Ранее депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб негативно оценила идею сдавать асоциальных жильцов в трудовые профилактории. По её мнению, этот метод давно изжил себя.