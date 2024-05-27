Россиянам рассказали о наказании за потерянную книгу из библиотеки Адвокат Ульяненко: при потере книги из библиотеки читатель может заплатить штраф

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

При потере книги из библиотеки читателю предстоит оплатить штраф, рассказал NEWS.ru адвокат Виталий Ульяненко. Эксперт подчеркнул, что утерянная книга возмещается индексированной стоимостью в трехкратном размере. Он отметил, что также можно заменить книгу равноценной.

Порядок возмещения ущерба, нанесенного читателями имуществу библиотеки, устанавливается библиотекой самостоятельно. При утере (порче) книг библиотечного фонда ущерб может быть возмещен либо путем замены утерянной книги равноценной, либо путем выплаты денежной компенсации. При невозможности замены возмещается индексированная стоимость в трехкратном размере, — пояснил адвокат.

По словам Ульяненко, ущерб оценивает комиссия, назначенная директором библиотеки. Она же устанавливает, может ли быть принята книга взамен утерянной. Адвокат уточнил, что денежные средства поступают в самостоятельное распоряжение библиотеки.

В целом внутренние правила библиотек достаточно лояльны. Многие библиотеки за книги не штрафуют, если утеряна, просят замену. Если такую книгу найти не могут, то просят приобрести что-то схожее по теме или то, в чем сейчас нуждается библиотека, — добавил Ульяненко.

Министр культуры Ольга Любимова ранее рассказала, что у нее «мурашки по коже» во время выездов в библиотеки регионов, где сотрудники собирают местных бабушек и устраивают чтение и обсуждение разных книг. При этом она отметила, что библиотекарь в этой ситуации выступает модератором.